澳洲通過法律 可廢除州政府等與中國一帶一路相關的協議

澳洲國會通過法律，授權外交部長能夠制止海外政府與澳洲八個州和領地以及地方當局和大學等機構之間新增和先前簽署的協議。

根據該法律，澳洲政府將能夠阻止或限制外國對基礎設施、貿易合作、旅遊、文化合作、科學、衛生和教育等廣泛領域的參與，包括大學研究合作伙伴關係。初期目標可能是維多利亞州政府在2018年簽署、將加入中國國家主席習近平的一帶一路標誌性倡議的協議。

分析指，該法律或使澳洲與中國的關係進一步惡化。雙方關係自4月以來一直處於緊張狀態，當時總理莫里森要求對新冠病毒的起源進行獨立調查。此後，北京實施了一系列貿易報復，包括對澳洲大麥和葡萄酒徵收關稅，並禁止煤炭進口。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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