本地疫情再度嚴峻，政府再收緊防疫措施，包括禁晚市堂食，以及關閉美容院按摩院等設施。港視（1137）股價曾升6.6%，現報12.4元，升5.5%。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在電台節目表示，政府上星期三收緊社交距離措施，若一至兩星期內，仍未能有效將確診數字壓下，當局有必要「加辣」，包括禁止食肆堂食，以及關閉更多處所，他又呼籲企業響應居家工作的措施，以減低社區人流，才能切斷傳播鏈。

經營HKTVmall的香港電視昨日公布11月網購平台及門市業務核營運數據，11月的訂單總商品交易額（GMV）錄得4.9億元，較10月份的5.13億元跌4.5%，按年則升96%。按集團中期上調的全年GMV目標至56至58億元計，已完成96.13%或92.8%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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