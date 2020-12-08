京東健康首掛即變紅底股 曾升穿百元水平
文章日期：2020年12月8日 09:45
京東（9618）旗下互聯網醫療商京東健康（6618）今日上市，開市不欠已曾升穿百元水平，高見103.3元，較招股價70.58元高出近46.4%。現報99.5元，升4成。
至於京東則向下，低位見321元，現報323.8元，跌2.4%。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
其他報道
港股ADR跌37點 京東健康上市 匯控再凍結戶口 傳禁晚市堂食