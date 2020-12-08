美股向下，港股今早偏軟。恒指今早低開46點或0.18%，報26460點，成交金額49億元；國指今早高開1點或0.02%，報10475點。恒生科技指數開市報7939點，跌0.06%。

繼許智峯及其家人匯豐戶口遭凍結，於反修例運動中「守護孩子行動」的慈善團體好鄰舍北區教會及傳道人陳凱興夫婦的匯豐銀行戶口亦全數被凍結。匯控（0005）累市，跌1.4%，報42.3元，是拖低恒指31點。

「ATMX」個別走，阿里巴巴（9988）跌0.39%，報257元；騰訊（0700）升0.77%，報588元；美團（3690）升0.92%，報285元；小米（1810）升0.4%，報25.25元。

TVB引述消息指，政府建議晚市由六時起禁堂食，行政會議將會討論。餐飲股無大變化，翠華控股（1314）報0.285元，無升跌；大快活（0052）報18.2元，無升跌；大家樂（0341）報17.5元，無升跌；叙福樓（1978）報0.47元，無升跌；稻香（0573）報0.82元，無升跌；譽宴（1483）報1.15元，無升跌；太興（6811）報1.4元，無升跌。

零售股方面，經營HKTVmall的香港電視（1137）公布，HKTVmall上月訂單總額按月跌4.5% 已完成96%全年目標。港視報11.76元，升0.17%。

經營日本城的國際家居零售（1373）發盈喜，料中期多賺2.35倍 獲各政府補貼7300萬元，開市報2.7元，升14.9%。

京東健康（6618）上市，開報94.5元，較定價70.58元升33.9%。