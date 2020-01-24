美股向下，港股ADR跌37點或0.14%，報26469點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.73%，折合報587.77元；匯控（0005）跌1.28%，折合報42.35元；建行（0939）跌0.42%，折合報5.95元。

今日焦點股份可留意：

京東健康（6618）上市，定價70.58元。

繼許智峯及其家人匯豐戶口遭凍結，於反修例運動中「守護孩子行動」的慈善團體好鄰舍北區教會昨深夜發聲明，稱其教會及傳道人陳凱興夫婦的匯豐銀行戶口亦全數被凍結。「守護孩子行動」成員，曾被警方形容為「Yellow Object」。正尋求匯豐置評。留意匯控。

TVB引述消息指，政府建議晚市由六時起禁堂食，行政會議將會討論。留意餐飲股。

經營HKTVmall的香港電視（1137）公布，HKTVmall上月訂單總額按月跌4.5% 已完成96%全年目標。

經營日本城的國際家居零售（1373）發盈喜，料中期多賺2.35倍 獲各政府補貼7300萬元。

吉利（0175）公布，11月總銷量按年升5% 完成全年目標88%。

廣汽1（2238）1月銷量增11.4%，產量增12.4%。

長城汽車（2333）首11個月銷量增0.75%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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