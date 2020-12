美股向下,港股ADR跌37點或0.14%,報26469點,個股ADR普遍向下,騰訊(0700)ADR升0.73%,折合報587.77元;匯控(0005)跌1.28%,折合報42.35元;建行(0939)跌0.42%,折合報5.95元。

今日焦點股份可留意:

京東健康(6618)上市,定價70.58元。

繼許智峯及其家人匯豐戶口遭凍結,於反修例運動中「守護孩子行動」的慈善團體好鄰舍北區教會昨深夜發聲明,稱其教會及傳道人陳凱興夫婦的匯豐銀行戶口亦全數被凍結。「守護孩子行動」成員,曾被警方形容為「Yellow Object」。正尋求匯豐置評。留意匯控。

TVB引述消息指,政府建議晚市由六時起禁堂食,行政會議將會討論。留意餐飲股。

經營HKTVmall的香港電視(1137)公布,HKTVmall上月訂單總額按月跌4.5% 已完成96%全年目標。

經營日本城的國際家居零售(1373)發盈喜,料中期多賺2.35倍 獲各政府補貼7300萬元。

吉利(0175)公布,11月總銷量按年升5% 完成全年目標88%。

廣汽1(2238)1月銷量增11.4%,產量增12.4%。

長城汽車(2333)首11個月銷量增0.75%。

