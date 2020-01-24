華潤萬象生活IPO上限定價 超購28倍 佳源服務超購14倍
文章日期：2020年12月8日 08:14
華潤萬象生活（1209）公布IPO招股結果，以22.3元定價，為招股價18.6元至22.3元的上限，香港發售部分超購28.78倍。國際發售部分超購10.8倍。一手中簽率100%。
佳源服務（1153）亦公布IPO結果，以3.86元定價，招股價為3.15至4.05元，香港發售部分超購14倍。國際發售部分超購0.63倍。一手中簽率60%。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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