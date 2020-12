疫情持續擴散,引起市場對當局可能收緊防疫限制措施的擔憂,加上美國國會圍繞刺激方案的談判進展艱難,勢將延長最後期限,標普500指數從紀錄高位回落,能源、房地產和金融板塊領跌,另外,美國就香港問題制裁中國全國人大常委會全部14位副委員長。道指高開14點,高位曾升14點,低位曾跌251點。收市後,美國參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾表示,參議院將通過一項為期一周的權宜撥款方案,而眾議院多數黨領袖Steny Hoyer亦稱,計劃在周三就一項 為期一周的決議案進行投票,以防止政府停止運作。

道瓊斯工業平均指數收市跌148點,或跌0.49%。標準普爾500指數收市跌7點,或跌0.19%。納斯達克綜合指數收市升55點,或升0.45%。

表現最佳的是波音,升52.35%,報238.17美元(下同),而表現最差的是INTEL,跌3.43%,報50.2元。

科技股方面,蘋果收市報123.75元,升1.23%,谷歌母公司Alphabet收市報1817.03元,跌0.37%,亞馬遜收市報3158元,跌0.14%,Facebook收市報285.58元,升2.1%。

德國DAX指數收市跌0.21%,報13271點;法國CAC 40指數收市跌0.64%,報5573.38點;英國富時100指數收市升0.08%,報6555.39點。

