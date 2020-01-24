疫情持續擴散，引起市場對當局可能收緊防疫限制措施的擔憂，加上美國國會圍繞刺激方案的談判進展艱難，勢將延長最後期限，標普500指數從紀錄高位回落，能源、房地產和金融板塊領跌，另外，美國就香港問題制裁中國全國人大常委會全部14位副委員長。道指高開14點，高位曾升14點，低位曾跌251點。收市後，美國參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾表示，參議院將通過一項為期一周的權宜撥款方案，而眾議院多數黨領袖Steny Hoyer亦稱，計劃在周三就一項 為期一周的決議案進行投票，以防止政府停止運作。

道瓊斯工業平均指數收市跌148點，或跌0.49%。標準普爾500指數收市跌7點，或跌0.19%。納斯達克綜合指數收市升55點，或升0.45%。

表現最佳的是波音，升52.35%，報238.17美元(下同)，而表現最差的是INTEL，跌3.43%，報50.2元。

科技股方面，蘋果收市報123.75元，升1.23%，谷歌母公司Alphabet收市報1817.03元，跌0.37%，亞馬遜收市報3158元，跌0.14%，Facebook收市報285.58元，升2.1%。

德國DAX指數收市跌0.21%，報13271點；法國CAC 40指數收市跌0.64%，報5573.38點；英國富時100指數收市升0.08%，報6555.39點。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm