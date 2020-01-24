經營HKTVmall的香港電視（1137）公布11月網購平台及門市業務核營運數據，11月的訂單總商品交易額（GMV）錄得4.9億元，較10月份的5.13億元跌4.5%，按年則升96%。

首11個月累計的訂單總商品交易額已達53.83億元，較2019年首11個月的25.09億元，按年升1.15倍。按集團中期上調的全年GMV目標至56至58億元計，已完成96.13%或92.8%。

港視11月平均每日訂單數量為3.49萬張，按月跌2%，按年則升92.8%；平均訂單值為468元，按月及按年分別升0.6%及2%。11月份平均每日訂單總商品交易額為1630萬元，按月跌1.2%，按年增加96.4%。

港視今日跌2.17%，收報11.74元，成交額僅2736.8萬元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

日本城母企料中期多賺2.35倍 獲各政府補貼近7000萬元

渣打Bill Winters﹕數碼貨幣的推出無可避免

小家電生產商Vesync明起招股 國際配售錄足額

廣汽11月銷量增11.4% 產量增12.4%

首批科指槓桿反向ETF周四登場

內地11月外匯儲備按月增加505億美元 創逾7年最大升幅

新加坡金融科技節開幕 日本副財相：疫情阻金融科技發展

京東健康暗盤早段升逾27％ 最高報90.5元

長城汽車首11個月銷量增0.75%

美的置業首十一個月合約銷售額按年升21%

龍源電力11月完成發電量增2.4%

金管局：官方外匯儲備資產增至4,860億美元

吉利：11月總銷量按年升5% 完成全年目標88%

港股終止兩連升 匯控領跌 中生製藥漲4.6%冠藍籌 I.T升45％

環聯調查︰32%消費者計劃只償還部分帳單或貸款