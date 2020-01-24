HKTVmall上月訂單總額按月跌4.5% 已完成96%全年目標
文章日期：2020年12月7日 21:52
經營HKTVmall的香港電視（1137）公布11月網購平台及門市業務核營運數據，11月的訂單總商品交易額（GMV）錄得4.9億元，較10月份的5.13億元跌4.5%，按年則升96%。
首11個月累計的訂單總商品交易額已達53.83億元，較2019年首11個月的25.09億元，按年升1.15倍。按集團中期上調的全年GMV目標至56至58億元計，已完成96.13%或92.8%。
港視11月平均每日訂單數量為3.49萬張，按月跌2%，按年則升92.8%；平均訂單值為468元，按月及按年分別升0.6%及2%。11月份平均每日訂單總商品交易額為1630萬元，按月跌1.2%，按年增加96.4%。
港視今日跌2.17%，收報11.74元，成交額僅2736.8萬元。
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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