日本城母企國際家居零售料中期多賺2.35倍 獲各政府補貼近7000萬元

經營日本城的國際家居零售（1373）發盈喜，料截至10月底的中期淨利潤按年增加不少於235%，主要取得「保就業」計劃補貼合共約5,900萬元、香港政府、 新加坡政府及澳門政府提供的其他補貼合共約1,400萬元、業主及政府租金減免合共約1,900萬元。及集團於中期期間的收入按年增加不少於13%。若剔除首三項收入影響後，預期中期淨利潤仍按年增加不少於50%。

集團表示，中期收入按年增加不少於13%，主要受惠防疫產品銷售增加，線上線下平台進入收成期，以及多元化的產品組合所致。

國際家居零售今日微升0.86%，收報2.35元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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