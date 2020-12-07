小家電生產商Vesync（2148）公布，明日（8日）起招股，定價介乎每股4.68元至5.52元，每手1000股，入場費5575.63元。全球發行2.81億股，公開發售佔一成，國際配售佔九成，不計超額配股權，最多集資15.5億元。招股期至本周五（12月11日）中午12時止，公司擬12月18日掛牌。法巴、創陞證券為聯席保薦人。

另外據市場消息指，Vesync國際配售今日已開始，現時已認購足額。根據資料，公司本次引入兩名基石投資者，分別為高瓴資本及蘭馨亞洲（Orchid Asia），分別投資7000萬美元及3000萬美元。假設中位定價，兩名基投將共認購1.439億股，佔本次上市國際配售部分的57%。

初步招股資料顯示，Vesync由楊琳、楊海兩姐弟創立及管理，上市前未有引入任何外部投資者，現時楊氏家族亦是大股東，二人父親則擔任公司獨董。公司專營小家電，旗下有智能小家電系列「Etekcity」、空氣淨化器等系列「Levoit」及廚具系列「Cosori」三個品牌。公司主要透過美國最大電商Amazon銷售，去年透過Amazon渠道獲得收益佔99.2%。

公司設計及開發家電，產品則於內地外包生產，主要銷售地為北美，其中美國於去年貢獻整體收入79.1%。公司去年全年錄得純利637.2萬美元，按年升46%。年內毛利率錄得39.1%，按年增0.6個百分點。各類家電中，家居環境類電器，即空氣淨化器等，貢獻收入最多，佔37.5%。受中美貿易戰影響，去年公司關稅錄得550萬美元。資料顯示，公司空氣淨化器的額外關稅豁免，將於今年年底失效。

被問及貿易戰影響，Vesync財務總監兼副總裁陳兆軍表示，公司過去兩年高速增長，關稅影響部分被增長抵銷，未來若貿易戰進一步惡化，將採取多種手段降低影響，包括提升部分產品售價，以及在中國以外尋找供應商。他介紹，公司產品不是主打低價路線，因此相信有能力加價。他表示，未來公司發展方向之一，將是物聯網（IoT）家電，現時就此方向的研發進展良好。

記者：馬迪帆

其他報道

廣汽11月銷量增11.4% 產量增12.4%

首批科指槓桿反向ETF周四登場

內地11月外匯儲備按月增加505億美元 創逾7年最大升幅

新加坡金融科技節開幕 日本副財相：疫情阻金融科技發展

京東健康暗盤早段升逾27％ 最高報90.5元

長城汽車首11個月銷量增0.75%