內地11月外匯儲備按月增加505億美元 創逾7年最大升幅
文章日期：2020年12月7日 17:43
人行公布11月外匯儲備，按月增加505.08億美元，遠高過市場預期的增加220億美元，創2013年11月以來最大單月升幅。10月則按月減少145.8億美元。
11月黃金儲備為1104.12億美元，按月減少74.74億美元。不過以盎司計，11月底黃金儲備為6264萬盎司，連續第15個月維持不變。
中國外匯局發言人王春英表示，11月外儲增加主要受匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用。王春英指，受疫情及疫苗研發進展、主要國家貨幣及財政政策預期等影響，美元指數下跌，非美元貨幣總體上漲，主要國家股票、債券等資產價格上升。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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