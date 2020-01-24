人行公布11月外匯儲備，按月增加505.08億美元，遠高過市場預期的增加220億美元，創2013年11月以來最大單月升幅。10月則按月減少145.8億美元。

11月黃金儲備為1104.12億美元，按月減少74.74億美元。不過以盎司計，11月底黃金儲備為6264萬盎司，連續第15個月維持不變。

中國外匯局發言人王春英表示，11月外儲增加主要受匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用。王春英指，受疫情及疫苗研發進展、主要國家貨幣及財政政策預期等影響，美元指數下跌，非美元貨幣總體上漲，主要國家股票、債券等資產價格上升。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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