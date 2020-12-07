2020 新加坡金融科技節和新加坡科技創新周 ( SFF x SWITCH )，於今日開幕。一連五日的網上直播，會全天候24小時運作，通過平台和來自世界各地金融科技人士和專家進行交流。

日本副財務大臣中西健治於平台談及日本的金融科技發展的阻難，中西健治表示，目前發展金融科技最大的阻撓為疫情，令日本多個的大型經濟機構暫停運作。但亦因此多個科技公司開始投入運作網上平台以作發展金融科技， 令金融維持正常的運作和企業開始注視網上平台的發展。他提及，目前投資者對金融科技的轉變表示接受，令企業能成功通過數體系建立新的經濟體，例如網上銀行。

中西健治更指，對於一些「面對面」的財務服務因疫情受阻，目前已有解決的方案。他表示，ATM等服務已允許於各便利店使用，如該地方可以開啟銀行戶口等。他更指，金融科技的投入能解決因疫情所引致的問題，未來會加強金融科技的發展。他提及，日本要成為全球國際金融中心，會為海外的投資者提供具英文的財務服務，以吸引相應的投資者。

日本副首相及財務大臣麻生太郎亦於早前提及，若要吸引全球金融業於日本投資，便要鼓勵多方面使用英語，以及淘汰在文件使用實體印章等的傳統做法，同時透過修訂稅制和居留資格，以吸引海外人才。

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支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm