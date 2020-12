美的置業(3990)公布,11月份的合約銷售額為128.3億元人民幣(下同),較2019年11月份的93.5億元按年升37.2%﹔首十一個月累計合約銷售額為1102.8億元,較2019年首十一個月的909.5億元按年升21.3%。

美的置業今日跌1.12%,收報17.58元。

