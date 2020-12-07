美的置業首十一個月合約銷售額按年升21%
文章日期：2020年12月7日 17:00
美的置業（3990）公布，11月份的合約銷售額為128.3億元人民幣（下同），較2019年11月份的93.5億元按年升37.2%﹔首十一個月累計合約銷售額為1102.8億元，較2019年首十一個月的909.5億元按年升21.3%。
美的置業今日跌1.12%，收報17.58元。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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