龍源電力（0916）公布，根據初步統計，11月公司及其附屬公司按合併報表口徑完成發電量506.33萬兆瓦時，按年增加2.39%。其中，風電增加5.37%，火電減少10.12%，其他可再生能源發電量減少45.63%。

截至11月底止，集團今年累計完成發電量4748.61萬兆瓦時，按年增加4.15%。其中，風電增加7.32%，火電減少7.71%，其他可再生能源發電量減少29.75%。

龍源電力全日收報6.79元，升0.3%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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