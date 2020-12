金管局公布,11月底的官方外匯儲備資產為4,860億美元,高於10月底為4,749億美元。

2020年11月底並無未交收外匯合約(2020年10月底為10億美元)。

為數4,860億美元的外匯儲備資產總額,相當於香港流通貨幣的6倍多,或港元貨幣供應M3約42%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

吉利:11月總銷量按年升5% 完成全年目標88%

港股終止兩連升 匯控領跌 中生製藥漲4.6%冠藍籌 I.T升45%

環聯調查︰32%消費者計劃只償還部分帳單或貸款

證監會上季度扭虧 盈餘近2.1億

京東將成首個測試數字人民幣在線商城

華晨集團:債權人應於明年2月24日前申報債權

Smart Charge計劃為申請「EV屋苑充電易資助計劃」人士提供支援

國泰:與AXA安盛合作 為乘客提供2019冠狀病毒病醫療免費保險保障

恒大許家印視察 「恒馳」電池研發團隊及設施首次曝光

滬深三大指數低收 上證跌27點 深證成指終止四連升

DONKI加入外送行列 戶戶送成首個應用程式合作伙伴

路透:Airbnb擬調高招股價區間 估值或達418億美元

羚邦:港封戲院影響有限 免費YouTube頻道逾百萬訂閱