吉利：11月總銷量按年升5% 完成全年目標88%
文章日期：2020年12月7日 16:36
吉利（0175）公布，11月總銷量為150,517部，按年升5%，按月增7%。首11月銷量1,166,015部，按年減少約5%，並達至集團全年經修訂銷量目標1,320,000部之88%。
11月總銷量中，6,829部為新能源和電氣化汽車。集團於11月之出口量按年增長超過兩倍至11,769部。中國市場之總銷量為138,748部，與去年同期所達至水平相若。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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