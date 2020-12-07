港股早市跌幅顯著，最多跌579點，最低見26256點，午市跌幅收窄，收市跌329點或1.23%，報26506點，險守20天線，終止兩連升，成交金額1352億元，較上日減少21.47%；國指跌151點或1.42%，報10473點。恒生科技指數收報7944點，跌0.1%。

國際金融股受壓，匯控（0005）領跌，收市跌1.94%，收報42.9元，拖低恒指41點。友邦（1299）亦捱沽，跌1.18%，收報87.95元。

「ATMX」全線挫，阿里巴巴（9988）跌1.14%，報261元；騰訊（0700）跌0.68%，報592.5元；美團（3690）今日正式「染藍」，收市跌0.76%，報290.8元；小米（1810）跌1.18%，報25.65元。

藍籌方面，中生製藥（1177）向新冠疫苗研發公司科興注資40.17億元，埋單升4.63%，收報7元，是升幅最大的藍籌；中海油（0883）跌3.11%，收報7.17元，是表現最差的藍籌。藍籌新貴安踏（2020），收市跌3.07%，收報107.2元；百威（1876）跌0.74%，收報26.85元。

光伏股表現亮眼，協鑫新能源（0451）大漲41.62%，報0.228元；保利協鑫能源（3800）大升24.44%，報1.12元。

沈嘉偉伙私募CVC瓜分「猿人」生意，五成溢價私有化I.T（0999），I.T收報2.81元，升44.85%。

新股方面，裕勤控股（2110）今日上市，收報0.192元，較定價0.225元跌14.67%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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