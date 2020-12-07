環聯最新的消費者財政困難調查結果顯示，香港大多數消費者（70%）表示家庭收入受到疫情的負面影響。在財務受影響的消費者中，近半數（49%）表示會削減非必要開支。

今年内，各主要消費者信貸產品的嚴重逾期還款率均出現輕微漸進的按年升幅，且這一趨勢於2020 年第三季度持續。在最近一個季度，無抵押私人貸款（上升 11 個基點）、汽車貸款（上升 11 個基點）及信用卡（上升 10 個基點）應繳款項結欠逾期還款率均錄得最大按年升幅。

根據 11 月初進行的最新香港消費者財政困難調查，近三分之一（32%）受到疫情負面影響的消費者表示，他們計劃部分償還到期帳單或貸款。該比例是香港於 2020年 3 月底開始進行該調查以來的最高水平。調查於11月1日所在一周內進行，抽樣訪問了1,000名香港消費者。

環聯同時公布《2020 年第三季信貸行業分析報告》，各主要消費者信貸產品的查詢宗數均按年下跌，與此同時，新增貸款宗數亦下降，除了反映信貸需求下跌，亦反映財務機構的放貸意願減弱。

以查詢宗數為例，無抵押循環貸款及銀行信用卡的查詢宗數，分別按年大跌38.9%及28.7%，汽車貸款、按揭及無抵押私人貸款的查詢宗數亦下降。新增貸款宗數方面，第三季錄得最大按年跌幅的，是無抵押循環貸款、信用卡貸款及銀行信用卡，分別下跌 36.3%、32.8%及 32.1%。新增貸款宗數於近期下跌，顯示面對經濟持續受壓，財務機構已對放貸採取審慎態度。

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示︰「儘管香港的新冠肺炎感染率遠低於全球絕大多數市場，但疫情對消費者信貸的影響仍揮之不去。當前國際往來陷入停頓、世界貿易活動減少，本土及全球經濟持續下滑，繼續對信貸市場帶來衝擊。消費信心持續低迷，特別是家庭財務處於困境未能好轉，因而影響消費及借貸意願」。

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日期：12月17日 (星期四)

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截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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