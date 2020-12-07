證監會季度報告顯示，截至9月底止轉虧為盈，季度盈餘2.06億元，去年同期虧損1.11億元；收入7.32億元，按年上升93.82%，其中徵費收入按年升71.61%至5.51億元。

證監會上半年亦轉虧為盈，錄得盈餘3.11億元，去年同期虧損1.63億元；收入13.58億元，按年增長71.99%，其中徵費收入按年升45.03%至9.65億元。

證監會表示，今年7月至9月的季度，有47048間持牌機構及人士和註冊機構，其中持牌機構的數目為3122間。對持牌機構進行80次現場視察，以查核它們遵守監管規定的情況。認可公開發售的40隻單位信託及互惠基金，73項非上市結構性投資產品。審閱61宗新上市申請，其中包括兩宗來自具有同股不同權架構的公司的申請，及7宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。

另外，該會對兩間持牌機構及7名人士採取紀律處分，涉及的罰款總額達670萬元。10月，高盛亞洲因犯有嚴重監管缺失而遭該會譴責及罰款3.5億美元。因應股價及成交量的異動，提出2417項索取交易及帳戶紀錄的要求。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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