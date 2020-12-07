內地電商巨頭京東（9618）將成為該國首個使用數字人民幣的虛擬商城。數字人民幣是中國央行支持的加密貨幣。

京東旗下的京東數字科技在其官方微信上表示，將於本月啟動一項試點計劃，客戶在購買某些商品時可以使用數字人民幣支付。該公司將於12月11日向江蘇省蘇州市的居民發放大約10萬個數字人民幣紅包，總價值2000萬元人民幣。據報，京東數字科技將通過支持人行和地方政府在蘇州啟動數字人民幣試點計劃，為促進數字和實體經濟的發展做出貢獻。

人行行長易綱稱，截至上個月初，數字人民幣交易已超過400萬

筆，金額超過20億元人民幣 。人行4月份開始在一些城市進行數字貨幣的試點測試，以鞏固其作為全球貨幣的地位，並在其迅速走向數字化的過程中幫助控制國內經濟。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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