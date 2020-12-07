華晨汽車集團發最新公告，指根據法院相關公告，集團的債權人應於2021年2月24日前，向清算組擔任的管理人申報債權，未依法申報的，在重整計劃執行期間不得行使權利。

信用評級公司大公國際資信評估指，華晨破產重整令其債券無法償付本息，因此決定將華晨集團主體信用評級，以及由大公評級的相關債券評級均調降為「C」。大公在11月中旬對華晨集團主體及相關債券的評級為「CCC」。

華晨中國（1114）現報6.41元，下跌2.58%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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