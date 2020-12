國泰(0293)公布,與AXA安盛合作,為所有國泰乘客提供涵蓋2019冠狀病毒病醫療的免費保險保障。

公布指出,由今日起至2021年2月28日期間,所有國泰航空航班的乘客可獲免費額外保障,涵蓋於海外期間診治2019冠狀病毒病的醫療費用。乘客預訂該段期間的任何國泰航班,都可以自動獲得此免費保障。

保障範圍包括,醫療及住院費用最高保障額20萬美元;每人每天100美元的檢疫津貼;接載受影響乘客、同行旅伴和子女返回原居地。

