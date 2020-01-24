國泰：與AXA安盛合作 為乘客提供2019冠狀病毒病醫療免費保險保障
文章日期：2020年12月7日 15:11
國泰（0293）公布，與AXA安盛合作，為所有國泰乘客提供涵蓋2019冠狀病毒病醫療的免費保險保障。
公布指出，由今日起至2021年2月28日期間，所有國泰航空航班的乘客可獲免費額外保障，涵蓋於海外期間診治2019冠狀病毒病的醫療費用。乘客預訂該段期間的任何國泰航班，都可以自動獲得此免費保障。
保障範圍包括，醫療及住院費用最高保障額20萬美元；每人每天100美元的檢疫津貼；接載受影響乘客、同行旅伴和子女返回原居地。
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日期：12月17日 (星期四)
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截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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