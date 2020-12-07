恒大汽車（0708）繼今日發布「恒馳1」的路跑測試片段，午後進一步發布母企中國恒大（3333）主席許家印視察其位於深圳的恒大全球電池研究院，亦是其研發團隊及設施首次曝光。

早前，官媒文章質疑恒大是否以造車為名圈地圈錢，非真心造車，又質疑其「買買買」的收購模式並不能取得造車的關鍵核心技術，車企在產品的開發及市場競爭中逐步積累，屬厚積薄發，但恒大還浮在造車大潮的表面。

今次恒大汽車就提到，「關係到新能源汽車最重要的續航里程與電池安全問題，車載電池對於新能源汽車來說稱得上是『重中之重』，同時也是最能反映恒大造車實力的環節。」似乎繼續反駁官媒的報道。

據指，恒大全球電池研究院的總部位於深圳，在日本也有分支科研機構。集團從日韓招募了一大批頂級電池專家，核心科研團隊超800人，重點佈局領域包括離子電池、固態電池、電池材料、BMS以及下一代電池技術的前瞻開發及應用。而恒大全球電池研究院的院長是由原韓國SK集團電池研究院院長李浚秀擔任。

目前，恒大實驗室40個，涵蓋材料合成、電解液研發、固態電解質合成、模組與Pack研發、熱管理等。測試點位超15000個，這數量可以說世界上數一數二的電池測試中心。

恒大汽車午後續漲，暫報28.6元，升7.92%，曾高見29.8元，暫錄成交額9.25億元。

記者：方楚茵

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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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