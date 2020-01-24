香港電訊（6823）與中電（0002）合資成立的Smart Charge宣佈，提供免費實地視察及預先評估等服務，協助有意申請政府的「EV屋苑充電易資助計劃」(「EHSS」)的人士，在其私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施。

Smart Charge表示，已作好準備，除了為物業管理處及業主立案法團就申請EHSS提供協助外，亦致力為有意推展充電項目的住宅物業提供一站式的方案，從電力供應、充電設施的整體設計與建造，及至完成基建後的長遠營運，全面提供專業建議及服務。Smart Charge稱，目前已為超過400個屋苑停車場提供鋪設整套電動車充電基建的專業技術計劃書，現正積極推展更多項目。

香港電訊個人客戶業務董事總經理及Smart Charge董事總經理吳永豪表示，於過去的兩年間，隨著多個廣受歡迎的電動車型號相繼面市，客戶對家中私人停車位充電的服務需求持續上升。Smart Charge 作為香港的電動車充電方案供應商，Smart Charge會全力支持政府的『EV屋苑充電易資助計劃』，並期望能為正在準備申請資助的物業管理處及業主立案法團適時提供所需支援。當中包括，申請EHSS過程中可能面臨的難題及日後完成基建後的後續事宜，例如為個別車主安裝充電器制定相關準則，和充電設施的長久營運和維修保養等。

記者：陳麗歡