滬深三大指數低收 上證跌27點 深證成指終止四連升
文章日期：2020年12月7日 15:07
滬深三大指數午後全線向下。滬指以近日中低位收市，最低見3414點，收報3416點，跌27點或0.81%，成交額3368億元人民幣（下同）。
深證成指終止四連升，失守14000點，收報13973點，跌53點或0.38%，成交額4321億元，兩市合共成交額7689億元。
創板指終止兩連揚，收報2726點，跌4點或0.16%。
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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