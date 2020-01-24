Deliveroo (戶戶送）發公告宣布，今日起與日本大型連鎖超市DON DON DONKI合作，成為DONKI在香港首個兼唯一的外賣應用程式合作夥伴。

戶戶送表示，客戶可透過戶戶送平台訂購DON DON DONKI的人氣日用品、即食餐點、超市雜貨和新鮮食品。當中包括300款產品，包括日本梨、晴王麝香葡萄、和牛、壽司、芝士、零食糖果及綠茶和梅酒等飲品，以及美妝產品、寵物零食和必備日用品。戶戶送更指，DON DON DONKI的雜貨送遞服務會涵蓋香港島、九龍及新界的多個地區。

戶戶送的雜貨送遞服務於10月推出，為香港市民提供Marks & Spencer、7-Eleven等超市和便利店的雜貨配送。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，戶戶送將進一步擴大雜貨送遞服務，亦表示榮幸獲得DON DON DONKI的加入，成為Donki在香港首個外賣應用程式合作伙伴。

羅家聰更指，過去一年的網上購物趨勢與日俱增，認為雜貨送遞市場的龐大潛力。隨著香港出現第四波疫情，承諾將繼續為市民搜羅不同品牌，並提供安全可靠的送遞服務。

記者：陳麗歡

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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