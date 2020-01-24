路透：Airbnb擬調高招股價區間 估值或達418億美元
文章日期：2020年12月7日 14:33
路透引述消息人士報道，準備在美國納斯達克交易所上市的旅遊住宿租賃平台Airbnb，計劃將招股價由每股44美元至50美元，調高到56美元至60美元。
若按調高的招股價區間計算，Airbnb將售出31億股份，估值則達418億美元。
Airbnb將於本周五(10日)在納斯達克上市，將成美國今年最大型的新股。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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