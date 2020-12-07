香港戲院因第四波新冠肺炎疫情而再次關閉，動畫發行商羚邦集團（2230）主席兼行政總裁趙小燕在媒體會議上表示，旗下的電影作品會依舊以先在戲院上映，後在全球平台播放的順序；而其他地方的戲院如台灣依然開放，故電影票房方面業務影響有限。

集團聯合創辦人及執行董事趙小鳳指，上季品牌授權業務按年急漲近1.4倍，主要受日本品牌數量增加，以及深化現有品牌發展所帶動。在疫情之下，集團跟旗下品牌推出口罩、搓手液等產品，為業務帶來一定貢獻。

羚邦早前開設的「Ani-One動漫專區」YouTube頻道，現時訂閱人數已超過100萬人。趙小燕未有透露影音平台的廣告收入，強調不是「收入驅動」（Revenue-driven），希望藉此擴大接觸受眾以加大市佔，同時也可以為旗下周邊精品購物網Ani-Mall產生協同效應。

另外，受美英封殺的中國電信商華為也是羚邦的合作伙伴之一，惟集團認為影響不大，因為雙方合作推出的除了手機主題（skin），也有LINE貼圖，後者在其他系統平台也能下載使用，故實際影響有限。

羚邦股價現報0.12元，跌4.03%。

記者：蔡穎霖

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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