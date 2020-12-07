恒指高開34點後下滑，早市最多跌579點，半日收報26382點，跌453點或1.69%；國指跌1.76%。大市半日成交794億元。

大型科網股有沽壓，美團（3690）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）跌2%、3%。騰訊（0700）跌約1%相當硬淨。近日強勢藍籌金融及中資金融股受壓，平保（2318）、建行（0939）、匯控（0005）、友邦（1299）跌約2%。另內房、建材走勢向淡，華潤置地（1109）、海螺水泥（0914）跌近3%。近期熱炒的金屬、航運股、消費的回吐壓力較大。

走勢上，今早恒指跌穿20天線，暫時乏力反彈收復失地，近日低位約26300點成為短線支持，倘未能守穩，將有機會展開跌浪向下。

丘鈦（1478）強勢似乎未受到打擊，可以留意。公司10月攝像頭模組銷售按年跌半成，主要來自較低檔手機採用的800萬像素及以下攝像頭模組下跌拖累；公司1000萬像素及以上攝像頭模組，按年增長7%，其中3200萬像素及以上更升八成。全球經濟疲弱打擊智產品銷售，但多攝像頭模組、3D模組、指紋識別模組等滲透率提升，加上智能家居、汽車及物聯網應用都增加攝像頭模組需求。

目前龍頭的舜宇（2382）市盈率超過30倍，丘鈦市盈率約16倍，估值合適具防守性。走勢上，丘鈦上升動力持續強勁，短線上望料於11.5元有阻力，10天線現約10.3元有支持。

劉思明

投資版副主編