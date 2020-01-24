《路透》指美國準備再制裁中港官員，市場憂中美關係再度緊張，加上「染藍」概念炒完，港股今早回吐。恒指半日跌453點或1.69%，報26382點，成交金額793億元；國指跌187點或1.76%，報10437點。恒生科技指數收報7905點，跌0.59%。

友邦（1299）累市，半日跌2.53%，收報86.75元，拖低恒指70點。匯控（0005）跌1.71%，收報43元。早前宣布流亡立法會前議員許智峯及其家人於匯豐銀行的戶口部分已被解凍，匯控（0005）跌1.71%，收報43元。

ATMX全線走低，阿里巴巴（9988）跌1.14%，報261元；騰訊（0700）跌0.68%，報592.5元；美團（3690）正式染藍，跌0.76%，報290.8元；小米（1810）跌1.18%，報25.65元。

百威亞太（1876）及安踏（2020）同於今日正式「染藍」，百威亞太跌0.92%，收報26.8元；安踏收報107.2元，跌3.07%。太古（0019）遭剔出恒指，收報44.5元，跌1.33%。

藍籌方面，九龍倉置業（1997）升4.3%，收報40.05元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌3.51%，收報7.14元，是跌幅最大的藍籌。

其餘個股方面，I.T（0999）公布私有化計劃，半日升43.81%，報2.79元。

恒大汽車（0708）發布的「恒馳1」在恒大汽車生產基地作路跑測試，擬反擊官媒「以造車之名圈地圈錢」的指控，中國恒大收報15.68元，跌0.13%；恒大汽車收報29.25元，升10.38%。

中交建（1800）、中國中車（1766）、中國鐵建（1186）被被剔出富時全球股票指數。中交建跌1.73%，報3.97元；中國中車跌1.96%，報3元；中國鐵建跌2.16%，報4.98元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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