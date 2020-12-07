禹洲集團（1628）公布，11月份合約銷售金額100.29億元(人民幣．下同)，按年增加9.53%；銷售面積為59.15萬平方米，增加9.67%；平均銷售價格為每平方米16955元，下跌0.11%。

今年首11個月，集團實現累計銷售金額986.13億元，較去年同期增加46.69%；累計銷售面積601.64萬平方米，增加35.92%；平均銷售價格為每平方米16391元，上升7.93%。

另外，截至11月底，集團累計的認購未簽約金額約5.36億元，按年增加24.07%。

禹洲半日收報2.91元，下跌2.02%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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