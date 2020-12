財政司司長陳茂波表示,預測今年全年經濟收縮6.1%,預計香港經濟有望在2021年恢復正增長。

陳茂波表示,本地第四波疫情自1月下旬迅速蔓延,令社交距離等防疫措施須再度收緊,對經濟構成一定壓力,尤其12月屬零售及其他服務行業的傳統旺季。考慮到首三季的實際表現和政府大規模紓緩措施的緩衝效應,預測今年全年經濟會收縮6.1%。通脹方面,環球和本地經濟狀況仍然疲弱,整體通脹壓力在短期內應會維持輕微。預測今年全年基本消費物價通脹率為1.3%。

展望明年,若環球經濟明年繼續改善,香港經濟有望在2021年恢復正增長,但復蘇的速度和力度受多個外在及內在因素影響。

