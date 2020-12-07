陳茂波：香港經濟有望在2021年恢復正增長
文章日期：2020年12月7日 11:50
財政司司長陳茂波表示，預測今年全年經濟收縮6.1%，預計香港經濟有望在2021年恢復正增長。
陳茂波表示，本地第四波疫情自1月下旬迅速蔓延，令社交距離等防疫措施須再度收緊，對經濟構成一定壓力，尤其12月屬零售及其他服務行業的傳統旺季。考慮到首三季的實際表現和政府大規模紓緩措施的緩衝效應，預測今年全年經濟會收縮6.1%。通脹方面，環球和本地經濟狀況仍然疲弱，整體通脹壓力在短期內應會維持輕微。預測今年全年基本消費物價通脹率為1.3%。
展望明年，若環球經濟明年繼續改善，香港經濟有望在2021年恢復正增長，但復蘇的速度和力度受多個外在及內在因素影響。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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