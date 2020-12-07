上證半日跌22點 深成指跌34點
文章日期：2020年12月7日 11:39
內地三大指數今早走勢偏軟。上證綜指先升後跌，曾低見3414點，半日收報3421點，跌22點或0.66%，成交額2167億元(人民幣．下同)。
深證成指反覆向下，近半日收市前跌穿14000點水平，低見13958點，半日收報13991點，跌34點或0.25%，成交額2686億元。兩市成交額合共4853億元。
創板指好淡爭持，曾低見2715點，半日收報2726點，跌3點或0.14%，成交額1080億元。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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