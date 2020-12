港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日,按日升1.02點子至0.21304%,見逾一個月高位。

短線拆息方面,隔夜HIBOR升0.34點子至0.04946%;1星期HIBOR升1.48點子至0.0725%;2星期HIBOR升0.09點子至0.10161%。

中長線拆息方面,3個月期HIBOR升0.5點子至0.31107%;6個月期HIBOR無升跌0點子至0.54%;12個月期HIBOR無升跌0點子至0.6975%。

港元現報7.7508元,貶值1點子。

