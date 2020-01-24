《路透》引述包括一名美國官員在內的三名知情人士的消息報道，美國準備對至少12名中國官員實施新制裁，原因是最近香港反對派議員被特區政府取消資格，有關消息最早於當地周一公布。

報道引述消息指，全國人大的一些官員和一些中共黨員可能成為制裁目標，而制裁措施包括凍結資產和金融制裁。

港股高開低走，現時跌至半日低位，最多跌逾570點或2%，報26263點。

立法會前議員許智峯早前宣布流亡、離開香港，並退出民主黨，其家人的匯豐銀行戶口早前曾被凍結，惟之後已被全部解凍，許智峯戶口亦獲部分解凍，匯控（0005）曾跌2.6%，低見42.6元，現報43元，跌1.71%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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