中國海關總署公布11月進出口數據，11月以美元計價進口按年升4.5%遜預期的7%，出口按年升21.1%，好過預期的增長12%，同時亦創下2018年2月後新高。貿易順差達到創紀錄754.2億美元，好過預期的順差537.5億美元。

以人民幣計價出口按年增長14.9%，好過預期的5.7%，以人民幣計價進口按年跌0.8%，差過預期的0.6%，11月貿易順差5071億元人民幣，多過預期的順差3732億元。

中國1-11月對美國出口2.82萬億元人民幣，按年增長6.9%；中國1-11月自美國進口8233.2億元人民幣，按年增長7.2%。中國1-11月對美國貿易順差2萬億元人民幣，按年增加6.8%。

11月份對美國貿易順差374億美元，11月份對美國出口520億美元， 從美國進口146億美元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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