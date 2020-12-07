內地出口增長勝預期 見近3年新高 貿易順差亦創紀錄
文章日期：2020年12月7日 11:09
中國海關總署公布11月進出口數據，11月以美元計價進口按年升4.5%遜預期的7%，出口按年升21.1%，好過預期的增長12%，同時亦創下2018年2月後新高。貿易順差達到創紀錄754.2億美元，好過預期的順差537.5億美元。
以人民幣計價出口按年增長14.9%，好過預期的5.7%，以人民幣計價進口按年跌0.8%，差過預期的0.6%，11月貿易順差5071億元人民幣，多過預期的順差3732億元。
中國1-11月對美國出口2.82萬億元人民幣，按年增長6.9%；中國1-11月自美國進口8233.2億元人民幣，按年增長7.2%。中國1-11月對美國貿易順差2萬億元人民幣，按年增加6.8%。
11月份對美國貿易順差374億美元，11月份對美國出口520億美元，
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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