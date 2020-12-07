正通汽車（1728）復牌，股價曾插水21.3%，創近5個月最大跌幅，低見0.85元，創近兩個月低位。

正通汽車公布，於10月20日，公司從中國銀行保險監督管理委員會上海監管局收到一項針對公司的行政決定，指控公司以不正當手段取得行政許可並發起設立公司的子公司上海東正汽車金融有限公司（東正），並且公司及其關聯方與東正進行了不合規的關聯方交易；東正的經銷商汽車貸款業務嚴重違反審慎經營的原則。

根據中國銀保監會決定，撤銷《上海銀監局關於上海東正汽車金融有限責任公司開業的批復》（滬銀監復[2015]132號），《上海銀監局同意上海東正汽車金融有限責任公司變更註冊資本的批復》（滬銀監復[2017]233號）、《上海銀保監局關於核准上海東正汽車金融股份有限公司變更註冊資本的批復》（滬銀保監復[2019]500號）等相關批復中同意公司出資、增資等行政許可。東正的經銷商汽車貸款業務也被下令暫停。

集團指，公司有權在收到中國銀保監會決定之日起60天內向中國銀保監會提出行政覆議申 請，或在收到中國銀保監會決定之日起六個月內向具有管轄權的法院提起行政訴訟。公司目前正在 尋求有關中國銀保監會決定的法律意見。