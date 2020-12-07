新加坡金管局批出4張數字銀行牌照，雷蛇（1337）未能獲牌，股價曾跌12.3%，目前跌幅收窄至7%，報2.49元。市場原先預計會發出5張牌照。

4個牌照分別予新電信和Grab組成的聯合團隊、新加坡冬海集團、螞蟻集團全資子公司，以及中國綠地集團旗下的綠地金融聯合香港聯易融數字科技和北京中合供銷股權投資基金管理公司組成的聯合財團。

Razer Fintech行政總裁李立文在聲明中表示，雷蛇將堅持拓展數碼銀行服務的策略，將推進一項計劃，以針對馬來西亞及菲律賓等國的千禧一代推出Razer Youth Bank。其他市場例如歐洲、中東或拉丁美洲的監管機構都對此表示支持。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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