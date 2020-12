彭博根據交易文件指,泡泡瑪特(9992)IPO將以每股38.50元定價,即招股價31.5元至38.5元的上限。12月11日上市。摩根士丹利和中信里昂證券為聯席保薦人。

所得款項將被這家中國玩具製造商用於擴大 消費者渠道及拓展海外市場,為潛在併購提供資金,與行業價值鏈上的公 司結成戰略聯盟,投資技術,加強營銷和粉絲活動,並擴大IP池。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

