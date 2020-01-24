泡泡瑪特IPO 傳以38.5元上限定價
文章日期：2020年12月7日 10:27
彭博根據交易文件指，泡泡瑪特（9992）IPO將以每股38.50元定價，即招股價31.5元至38.5元的上限。12月11日上市。摩根士丹利和中信里昂證券為聯席保薦人。
所得款項將被這家中國玩具製造商用於擴大 消費者渠道及拓展海外市場，為潛在併購提供資金，與行業價值鏈上的公 司結成戰略聯盟，投資技術，加強營銷和粉絲活動，並擴大IP池。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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