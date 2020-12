近期中國恒大(3333)旗下的恒大汽車(0708)遭發改委點名調查兼遭內地官媒《經濟日報》質疑其量產為口號式規劃及「以造車之名圈地圈錢」等。恒大汽車今日即發布「恒馳1」的路跑測試片段,似乎要反駁外間指控,股份開市後急升,曾高見28.25元,暫報27.9元,升5.28%,但未知今日中國恒大有否進行增持。

恒大汽車發布的「恒馳1」在恒大汽車生產基地作路跑測試,指意味著各項籌備工作進展順利,距離量產更進一步。量計的規劃中,包括2025年前規劃總產量為年產100萬輛,2035年前規劃總產能為年產500萬輛。恒馳系列車型將於明年下半年陸續量產。

上周官媒公開質疑中國恒大造車一系列操作,包括指其生產量為「口號式」規劃並「脫離地球引力」﹔恒大以「金錢換時間」的併購模式並不換來關鍵核心技術﹔以及恒大跨界進軍造車領域,容易引發其「借造車之名,行圈地圈錢之實」的聯想,恒大汽車副總裁級別的10名高管中,僅得一人來自樂視汽車。

在官媒刊發質疑前,中國恒大突出手在上周三及四共斥資13億元大手增持恒大汽車,分別在12月2日以平均價每股25.799元增持2542.7萬股,涉6.56億元,以及在12月3日以平均價每股28.568元增持2232.85萬股,涉6.38億元。

記者:方楚茵

