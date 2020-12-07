傳Vesync本周招股 招股價為4.68元至5.52元
文章日期：2020年12月7日 10:12
彭博引述消息人士指，來自深圳的美國小家電網上經銷商Vesync將在本周招股，招股價為4.68元至5.52元，發售2.81億股，集資最多15.5億元。法巴及創陞為聯席保薦人。預計於12月11日定價，18日上市。
公司鎖定三家基石投資者，同意認購約9470萬美元股票，
據今年6月的報道，該公司已向港交所申請上市。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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