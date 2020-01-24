京東健康超購421倍 一手中籤率40% 200手穩獲一手
文章日期：2020年12月7日 09:49
京東健康（6618）明日上市，每股定價70.58元，原招股價介乎62.8至70.58元，是次定價為招股價上限，集資淨額264.57億元。
香港公開發售部分超購420.91倍，國際發售部分超購30.1倍。一手50股計，中籤率40%，認購200手始能穩獲一手。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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