路透引述消息指，美國政府上周決定不延長字節跳動出售旗下TikTok美國業務的最後期限，但美國當局可能會繼續與TikTok談判。

一位美國財政部的代表表示，美國外資審議委員會(CFIUS)「要求字節跳動完成剝離和其他解決國安風險的必要步驟」。

美國早前指示字節跳動出售TikTok美國資產，否則會封殺TikTok，其後兩度延長期限至12月4日。

司法部未立即回復置評請求，白宮未予置評。 TikTok未予置評。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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