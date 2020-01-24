美股向上，港股跟隨高開。恒指今早高開34點或0.13%，報26870點，成交金額89億元；國指今早低開4點或0.04%，報10620點。恒生科技指數開市報7974點，升0.28%。

友邦（1299）升1.12%，報90元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市31點。匯控（0005）升0.11%，報43.8元

ATMX個別走，騰訊（0700）升0.68%，報592.5元；阿里巴巴（9988）跌1.14%，報261元；美團（3690）今日正式成為恒指成份股，開市升0.76%，報290.8元；小米（1810）升1.18%，報25.65元。百威亞太（1876）及安踏（2020）亦於今日正式「染藍」，前者開報27元，跌0.18%，後者報110.6元，無升跌。太古（0019）遭剔出恒指，報45.35元，升0.55%。

藍籌方面，中生製藥（1177）表現最好，升2.84%，報6.88元；建行（0939）跌1.31%，報6.01元，是跌幅最大的藍籌。

沈嘉偉伙私募CVC瓜分「猿人」生意，五成溢價私有化I.T（0999） 料鋪路日後再上市。I.T開市報2.75元，升41.75%。

受美國制裁 3隻H股被剔出富時全球股票指數，包括中交建（1800）、中國中車（1766）、中國鐵建（1186）。中交建報4.03元，跌0.25%；中國中車開報3.05元，跌0.33%；中國鐵建報5.09元，無升跌。

官媒質疑恒大（3333）借造車之名圈地圈錢。同時留意恒大汽車（0708）。恒大報15.8元，升0.64%；恒大汽車報26.4元，跌0.38%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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