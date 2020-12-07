上證高開2點 人行開展1500億人幣逆回購操作

內地三大指數個別發展。上證綜指開報3446點，升2點或0.06%；深證成指開報14021點，跌5點或0.04%；創業板指數開報2720點，跌9點或0.37%。

人行今日開展1500億元(人民幣．下同)逆回購操作，因今日500億元逆回購到期，當日實現淨回籠1000億元。另外，今日有3000億元中期借貸便利（MLF）操作到期。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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