中生製藥（1177）公布，其全資附屬公司香港俊領以5.15億美元(約40.17億港元)向北京科興中維出資。出資完成後，中生製藥將於科興中維的註冊資本中擁有15.03%權益。科興中維將於中生製藥財務報表中入帳列為聯營公司。

科興中維主要從事人用疫苗的研發業務，在新型冠狀病毒肺炎疫苗CoronaVac的開發取得了重大進展，是目前中國為數不多自行研發生產新冠疫苗的企業之一。

中生製藥在開市前時段報6.9元，升3.14%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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