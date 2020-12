東亞銀行(0023)宣布,旺角分行一名員工初步確診2019冠狀病毒病。該名員工之最後上班日期為12月2日,於工作期間均戴上口罩。

旺角分行(包括保管箱服務),以及同一大廈內的顯卓理財中心和商務理財中心將由12月7日起暫停服務,並將於12月16日重開。該行亦會為上述設施以及其他相關樓層進行全面清潔消毒。所有旺角分行員工及於同一大廈工作的員工會進行病毒檢測,待取得陰性結果後方可返回工作地點上班。

有鑑於疫情的變化,該行已根據不同部門的工作情況,安排同事於不同地點上班,或輪班當值,或留於家中工作。同時,該行調整了分行營業時間,以及採取其他防疫措施,以保障客戶和同事之安全。

東亞銀行一向重視員工的健康和安全,亦鼓勵所有員工如感到不適,應該留家休息。

