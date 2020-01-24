美股向上，港股ADR則跌54點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.26%，折合報586.98元；匯控（0005）升0.52%，折合報43.98元；建行（0939）跌0.92%，折合報6.03元。

日股現跌0.07%，韓股現升0.19%，澳股現升0.69%。

今日焦點股份可留意：

裕勤控股（2110）今日上市，定價0.225元。

沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T（0999） 料鋪路日後再上市。

官媒質疑恒大（3333）借造車之名圈地圈錢。同時留意恒大汽車（0708）。

受美國制裁 3隻H股被剔出富時全球股票指數，包括中交建（1800）、中國中車（1766）、中國鐵建（1186）。

正通汽車（1728）復牌，中國銀保監決定撤銷東工金融相關批復，並下令暫停東正（2718）的經銷商汽車貸款業務。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公行政委員會成員 , 香港投資基金公前主席, 金融校園會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, ESG 標準學會創辦人

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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