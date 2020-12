【明報專訊】隨着去年爆發反修例運動,I.T(0999)創辦人兼大股東沈嘉偉更捲入「撐警」爭議,打擊旗下香港生意,加上今年初爆發新冠病毒疫情,過去年半已累蝕逾10億元;不過,I.T 於2011年收購的日本服裝品牌「猿人」A Bathing Ape等卻非常明智,業務去年度獲利約4.83億元,成為集團為數不多的「金蛋」。

社運疫情衝擊 年半累蝕逾10億

I.T早前公布,截至今年8月底止中期淨虧損3.37億元,虧損較去年中期大幅擴大,總營業額按年減少31.9%至27.35億元,其中港澳市場零售總收入減少50.9%至7.19億元,錄得4.14億元經營虧損,同店銷售大跌48.9%,總銷售面積亦減少14.3%。同期以A Bathing Ape等品牌為主的日本及美國業務,雖然同樣備受疫情打擊,經營溢利跌逾七成至6820萬元,但已是集團少數仍然錄得盈利的生意。

A Bathing Ape等品牌創辦人是日本著名設計師長尾智明,他因為看了1968年經典電影《猿人襲地球》後受啟發,於1993年創立品牌,選擇用猿人頭作為標誌,其中代表產品有鯊魚連帽衛衣、虎頭連帽衛衣、猿人迷彩頭Tee恤等。

至2011年,「猿人」品牌母公司Nowhere業務開始走下坡且錄得虧損,I.T趁機向長尾智明僅以2.3億日圓(約2184萬港元)收購Nowhere的九成股權。事後證明,I.T這宗收購眼光非常獨到,以最近兩個財政年度為例,2019財年集團錄得淨虧損約7.46億元,同期「猿人」品牌的經營溢利便約4.83億元;2018年I.T純利約4.44億元,「猿人」品牌經營溢利則約4.75億元。

