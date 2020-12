【明報專訊】近年備受社運及疫情打擊的零售「潮牌」I.T(0999),獲大股東沈嘉偉伙同私募基金CVC提出私有化,每股作價3元,較停牌前溢價逾五成。今次私有化總作價約13.06億元,將全數由CVC一方承擔,表面上沈嘉偉分文不用便可私有化公司,惟實際上卻是將I.T拆骨,與CVC瓜分I.T最值錢的「猿人」品牌業務,預料是為日後重新上市鋪路。

9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋

明報記者 方楚茵

I.T於11月30日股價一度大升逾兩成,其後在下午申請停牌,停牌前報1.94元(見圖1)。集團表示,今次私有化每股作價,較停牌前股價溢價54.6%,並明言收購價不會上調。在經歷社運及疫情等影響後,近年I.T的業績大受影響。據I.T中期報告披露,集團資產淨值已由2018年的近年高峰35.5億元,跌2020年8月底的20.76億元,若按目前總股數11.96億股及私有化每股3元計,估值約35.9億元,變相CVC以高達1.73倍PB(市帳率)私有化I.T。

沈嘉偉讓出股權及4億股息 換回其他業務

CVC願意高價私有化I.T的背後,實際將I.T的業務拆骨重整,只保留最值錢、盈利能力最強的「猿人」品牌相關業務。根據公告,以往I.T只將業務分割為自創品牌及國際品牌,但新公司將業務重新分割為擁有A Bathing Ape、AAPE by A Bathing Ape等品牌經營業務;以及其他經營業務,即第三方品牌如Off-White、Acne Studios、Comme des Garcons及Fred Perry,及自有品牌CHOCOOLATE等。

在私有化後的新股權公司中,沈嘉偉由原來I.T的持股約63.61%,在新公司將轉移了13%權益予CVC一方,持股將降至50.65%,CVC則持有49.35%權益。私有化完成後,I.T將進一步重組,沈嘉偉將收取4億元股息的權利轉讓予CVC,以換回所有其他經營業務股權,CVC變相將近年表現欠佳的其他品牌業務「搣甩」,由沈嘉偉獨自經營;CVC只與沈嘉偉共同持有「猿人」相關品牌(見圖2)。

新公司3名董事 CVC有權委兩席

值得留意的是,雖然按股權計,沈嘉偉為持有「猿人」品牌新公司的控股股東,但董事會三名董事中,CVC卻有權委任兩席。新公司股權亦分三類,包括普通股及A、B類優先股,當中沈嘉偉一方將持有18.12億股A類優先股,CVC將持有17.65億股B類優先股,優先股將有累積非現金票息,年息率10厘,其中B類持有人將有權獲得最多8億元的額外優先股息,都是CVC獲得的優勢等。

